Ormai ci siamo per il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio dopo tre anni: l’accordo tra il club e il brasiliano è ad un passo

Il mercato della Lazio ha preso una clamorosa impennata nelle ultime ore e si avvia verso la conclusione di alcune importanti operazioni, specialmente per quanto riguarda il fronte offensivo. Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ormai ci siamo per il ritorno di Felipe Anderson in biancoceleste.

L’accordo tra il club capitolino e il West Ham è ad un passo e si cerca di chiudere ad una cifra poco inferiore agli 8 milioni di euro, con Felipe che si dimezzerà lo stipendio pur di tornare in campo con l’Aquila sul petto. Inoltre, alcuni giocatori già non vedono l’ora di accoglierlo a braccia aperte a Formello: tra questi Milinkovic-Savic, che sui social ha affermato di aspettarlo. Il ritorno di Felipetto con la maglia della Lazio sembra ormai cosa fatta.

