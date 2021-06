ISERNIA – Il Consiglio Comunale di Isernia è stato convocato, presso l’Auditorium Unità d’Italia, per martedì 29 giugno alle ore 16.30 in prima convocazione, e per mercoledì 30 giugno alle ore 18.30 in seconda convocazione. Quattro gli argomenti posti all’ordine del giorno:

1) Regolamento per l’applicazione della Tari;

2) Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti anno 2021;

3) Approvazione Tariffe Tari – anno 2021;

4) Acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile in loc. Ciminale-Selvotta, in catasto al foglio 61, particella 20.

