Giovedì primo luglio la Lazio sarà protagonista del No Bulli Day, che si svolgerà al Green Club: i dettagli

Giovedì primo luglio 2021 è in programma un’importante iniziativa benefica a cui prenderà parte la Lazio. Infatti, presso il Centro Sportivo Green Club, andrà in scena il No bulli Day. La società biancoceleste ospiterà 60 bambini e bambine che trascorreranno una giornata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento attraverso giochi individuali e di gruppo.

«Il NO BULLI DAY rientra nel più ampio progetto NO BULLI, la campagna realizzata in collaborazione con la Regione Lazio, che vede la società biancoceleste in prima linea, insieme alla AS Roma e al Frosinone, mirata alla prevenzione e al contrasto di un fenomeno sempre più diffuso tra le giovani generazioni.A partire dalle ore 18 i tecnici e dirigenti del settore giovanile biancoceleste organizzeranno giochi e attività calcistiche che si alterneranno a momenti di confronto e condivisione sulle tematiche relative ai metodi per aggredire e limitare l’espressione di questo disagio sociale, sotto la guida dello psicologo del settore giovanile», questo quanto apparso sul sito del club.

Il 1º luglio 2021 presso il Centro Sportivo Green Club, la #SSLazio ospiterà 60 bambini/e che trascorreranno una giornata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento attraverso giochi individuali e di gruppo Ultimo giorno per iscriversi https://t.co/ej1fpS4ipq pic.twitter.com/oAZm5apYoI — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 28, 2021

L’articolo Lazio, il primo luglio il No Bulli Day al Green Club: l’iniziativa proviene da Lazio News 24.