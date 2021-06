Mercato professionisti in pillole, 27 giugno SERIE A Maran – Spezia 50% – Uno dei nomi più caldi per sostituire Vincenzo Italiano, ormai promesso sposo alla Fiorentina SERIE B Garritano – Lecce 40% – Dopo gli abboccamenti decisi, nessun seguito. Il Chievo vuole battere cassa, non sarà semplice. SERIE C Perinetti – Siena 70% – Si può chiudere da un momento all'altro, solo se non arriveranno offerte dai piani superiori. Source