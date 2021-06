Sirigu lascerà sicuramente il Torino in estate: la sua priorità è tornare in Sardegna venendo al Cagliari, casa sua

Salvatore Sirigu è stato ufficialmente messo sul mercato dal Torino che, al contempo, sta per chiudere per Etrit Berisha. Per il portiere sardo si paventa un possibile ritorno a casa con il Cagliari che deve ancora valutare il futuro di Alessio Cragno.

Su Sirigu è da segnalare anche l’interesse della Juventus, dove farebbe il secondo portiere, ma la sua preferenza resta proprio la società rossoblù.

