I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, intorno alle 12 di oggi, 28 giugno, sono intervenuti per spegnere l’incendio sviluppatosi in fienile in una frazione di Avigliano. I caschi rossi, giunti sul posto, hanno trovato la struttura completamente avvolta dalle fiamme. All’interno si trovava un cavallo che il proprietario è riuscito tempestivamente a trarre in salvo.

Sulle origini dell’incendio ci sono indagini tecniche a cura del personale intervenuto. Durante le operazioni di spegnimento è stata messa in sicurezza tutta l’area e salvaguardato un fabbricato attiguo che non ha riportato danni sostanziali.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada ed un’autobotte per un totale di sei unità. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.