“Il nostro osservatorio dello Spazio Informagiovani ci comunica che ad oggi sono arrivate 90 richieste di consulenze per il riorientamento scolastico”.

È il disegno raccontato dall’assessora all’istruzione Loredana Poli del Comune di Bergamo nel corso del consiglio straordinario sul tema sicurezza nella serata di lunedì 28 giugno.

Nel corso della discussione nell’aula consigliare, è stato evidenziato come la “sicurezza” passi anche dall’ascolto e dalla cura delle generazioni più giovani con lo scopo di scongiurare episodi vandalici ed oltre alla legalità. Per contrastare spiacevoli atti, è necessario l’aiuto da parte delle scuole, delle famiglie e delle istituzioni educative, come ha anche sottolineato il sindaco Giorgio Gori.

Tuttavia, ad oggi, i dati più preoccupanti che arrivano dallo Spazio Informagiovani e da ATS Bergamo non sono quelli relativi alle “esuberanze estive” di ragazzi e ragazze (che, spesso, occupano le cronache), ma al numero crescente di giovani che, post pandemia, faticano ad uscire di casa, rinchiudendosi nelle proprie stanze e pensieri. E, anche, alla preoccupante cifra di richieste arrivate per una consulenza di riorientamento scolastico.

Segno di un malessere nei confronti della scuola nell’era Covid con la didattica a distanza e la (quasi) totale assenza di confronto e dialogo con l’istituzione scolastica, che porta alcuni giovani a dover trovare una nuova strada educativa in cui meglio trovarsi.

“Ne sono arrivate 90 nel corso degli ultimi cinque mesi. Un numero riferito ai soli residenti nel Comune di Bergamo o agli studenti e studentesse delle scuole superiori della città. In particolare bisogna comprendere che le richieste arrivate sono dei ragazzi che, comunque, hanno ancora fiducia nei confronti della scuola e che si affidano a noi o ai docenti per trovare una nuova via comunque dedicata allo studio. Ma, come ci hanno insegnato i dati, se sono 90 a fare richiesta, ce ne sono altrettanti, o forse di più, che hanno deciso di abbandonare la scuola senza darsi altre opportunità”, ha concluso Poli.