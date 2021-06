Irpiniatimes.it

Sonny D’Angelo è nel mirino di diversi club di B. Oltre a Vicenza e Ascoli, ci sarebbe anche il Pisa in corsa per il calciatore.

Nel frattempo Salvatore Di Somma starebbe pensando anche Nicolò Fazzi ex Fiorentina nell’ultima stagione tra Padova e Sambenedettese. Vanta esperienze in B con Perugia, Livorno, Cesena e Crotone. 144 presenze e 4 gol tra i professionisti per un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli sulla corsia di destra.

Non si perde di vista neanche Cosimo Chiricò dell’Ascoli.

Sempre piu’ lontano da Avellino il futuro di Simone Ciancio che potrebbe tornare al Nord. Il Modena insiste fortemente per l’esterno.

L’articolo CALCIOMERCATO AVELLINO – Si entra nel vivo, tutti a caccia di D’Angelo proviene da irpiniatimes.