Il Tottenham sulle tracce di Gollini. Il portiere lascerà l’Atalanta e il club londinese potrebbe contare sui buoni rapporti tra l’agente e Paratici

Anche il Tottenham sulle tracce di Gollini. Il portiere è in rotta con Gasperini e questa estate lascerà l’Atalanta, le big del calcio italiano stanno seguendo le evoluzioni dell’addio, pronte a presentare un’offerta adeguata per convincere i nerazzurri. Come riferito da Nicolò Schira, però, anche il club londinese avrebbe mostrato interesse, visti i buoni rapporti tra Paratici e l’agente.

Il giocatore, nelle passate settimane, è stato accostato alla Lazio come eventuale sostituto di Strakosha: si allunga così la concorrenza che vede già Roma ed Inter.

L’articolo Calciomercato Lazio, anche il Tottenham sulle tracce di Gollini proviene da Lazio News 24.