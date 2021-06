Irpiniatimes.it

Di seguito, proponiamo le dichiarazioni del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nel corso della consueta diretta Facebook del lunedì sera.

“Una buona notizia. Oggi abbiamo deliberato la nascita della Fondazione di Partecipazione, la struttura comunale che si occuperà di governare le strutture comunali. Cercheremo di promuovere attività culturali. La Fondazione di Partecipazione si occuperà della gestione del Gesualdo e dell’Ex Eliseo ma stiamo immaginando di far gestire altre strutture come, ad esempio, il castello, bene comunale affidato alla fondazione affinché lo valorizzi. Riteniamo che la cultura rappresenterà un volano per il turismo locale. Ci serviva un braccio operativo che si occupasse del settore”.

“Sabato abbiamo inaugurato un’altra area di sgambamento per cani. Sicuramente l’area deve essere migliorata ma vogliamo essere sempre più vicini a tutti i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo individuato altre aree dove realizzare un canile comunale ed anche interloquito con il Comune di Mercogliano per provare ad immaginare un canile intercomunale”.

“Vicenda Chianche. La nostra assenza non è stata casuale. Non condivido la realizzazione di un’area di compostaggio in quell’area. Io mantengo la mia coerenza, così come ho fatto con Solofra. Farò di tutto per evitare la chiusura del Pronto Soccorso di Solofra. Come ho spesso ribadito: sarebbe un disastro anche per il Moscati”.

“Intorno alla metà di luglio ci sarà il “Bomba Day”. Questa operazione richiederà una consistente organizzazione. Dobbiamo far brillare questo ordigno bellico. Stiamo ancora ultimando interventi che risalgono a 15-20 anni fa; ma questo non ci spaventa”.

L’articolo Cultura, Festa: “La Fondazione di Partecipazione si occuperà della gestione del Gesualdo e dell’Ex Eliseo” proviene da irpiniatimes.