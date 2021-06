Sarà concluso dal dottor Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto DDA Procura di Reggio Calabria, il webinar organizzato da Confartigianato Imprese Calabria su un tema molto attuale quanto delicato come il rapporto tra emergenza pandemica e quella economica e le conseguenze sulla tenuta delle imprese. Il tema del webinar che si terrà domani, mercoledì 30 giugno, alle ore 17 si intitola, infatti: “Dall’emergenza Covid a quella economica e finanziaria: il rischio per le imprese”.

In una fase di contrazione economica come quella a cui il Paese va incontro è vitale fare ogni sforzo per evitare che gli effetti sull’economia reale si trasferiscano al settore del credito, in una spirale foriera di ulteriori impatti negativi su famiglie, imprese ed enti locali, e quindi sui servizi, oltre che sul sistema finanziario. Tanto le famiglie quanto le imprese e gli enti locali rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate e ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e potrebbe rendere anche difficoltoso l’accesso al credito. Con conseguenze come il ricorso all’usura che potrebbero essere devastanti, ancora più di quelle della pandemia. E’ questo uno degli aspetti che Confartigianato Imprese Calabria intende approfondire chiamando al confronto autorevoli personalità del mondo finanziario e giuridico, come il procuratore Lombardo.

Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Roberto Matragrano, sono previsti gli interventi di: Licia Redolfi (Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Calabria) che parlerà di “Economia, credito e MPI: verso il post pandemia”; Bruno Panieri, direttore Politiche Economiche Confartigianato Imprese tratterà del tema “Le difficoltà delle imprese tra mercato e pandemia”; “I Confidi come presidio territoriale del credito alle PMI e di prevenzione del rischio usura”, è invece l’argomento che sarà approfondito da Federica Ricci, responsabile istituzionale e normativo Fedart-Fidi.

Per partecipare al webinar e ricevere il link di accesso al webinar occorre registrarsi al seguente indirizzo https://forms.gle/ZHq9GqdLaAbomyVD8