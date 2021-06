Il suo nome è Evelina Gollo, è nata in provincia di Cuneo nel 1956 e fino a poco tempo fa è stata direttore medico dell’azienda ospedaliera Città della salute e della scienza di Torino, nonchè ex primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna, sempre del capoluogo piemontese. Il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano l’ha nominata nuovo direttore sanitario al posto di Maria Virginia Scafarto che lo scorso 21 maggio ha rassegnato le dimissioni. Quest’ultima lascerà il Molise dal prossimo 1 luglio.

A due giorni dall’addio della Scafarto, Florenzano ha designato oggi (29 giugno) la sua sostituta e valutando la “professionalità, competenza ed esperienza” dell’ex primario di Rianimazione dell’ospedale torinese. La dottoressa Evelina Gollo, che aveva inviato la propria candidatura rispondendo all’avviso dell’Azienda sanitaria regionale, è risultata tra gli idonei. Il suo incarico avrà la durata di 3 anni, mentre il suo insediamento è previsto dal 1 luglio.

Nel 2019 i giornali nazionali parlarono di Evelina Gollo per una storia drammatica: la dottoressa era nell’equipe di medici che hanno fatto nascere una bimba dopo che la madre aveva avuto un gravissimo incidente stradale. In coma da un mese, la donne venne tenuta in vita solo per salvare la figlia.

(foto Torino Today)