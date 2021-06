Con la tesi che tratta dello sviluppo di avanzate tecniche di immagine con raggi-X nel campo della diagnosi del cancro al seno, il bellunese Luca Brombal vince il premio “Best PhD Thesis Award Carlo Lamberti 2021” della Società Italiana Luce di Sincrotrone SILS.

Luca Brombal è dottore di ricerca in Fisica del ciclo XXXII. La sua tesi “X-ray Phase-Contrast Tomography: Underlying Physics and Developments for Breast Imaging” è stata giudicata meritevole in quanto ha riguardato “in modo sostanziale lo sviluppo di metodi, tecniche o applicazioni nel campo della radiazione di sincrotrone”. L’attribuzione del premio, che ha come criteri di valutazione la carriera scientifica e il numero di pubblicazioni a primo nome, è avvenuta in occasione del SILS Meeting 2021, organizzato congiuntamente all’ Università di Bologna Alma Mater Studiorum e svoltosi tra il 21 e il 23 giugno, in cui il dottor Brombal ha esposto i risultati ottenuti durante il Dottorato presso l’Università di Trieste.

La tesi, che tratta dello sviluppo di avanzate tecniche di immagine con raggi-X nel campo della diagnosi del cancro al seno, è già stata oggetto di un importante riconoscimento internazionale tramite la pubblicazione nella collana “Springer Theses – Recognizing Outstanding Ph.D. Research” da parte dell’editore Spinger Nature.

Il dottor Brombal sta attualmente portando avanti i suoi studi nell’abito dell’imaging a contrasto di fase con raggi-X come responsabile del progetto PEPI (Photon-counting Edge-Illumination Phase-contrast Imaging), finanziato dal INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) nell’ambito del programma “Grant per giovani ricercatori/ricercatrici”.

L’articolo Luca Brombal vince il premio “Best PhD Thesis Award ‘Carlo Lamberti’ 2021” della Società Italiana Luce di Sincrotrone proviene da Bellunopress – Dolomiti.