Mercato professionisti in pillole, 28 giugno SERIE A Cristiano Ronaldo-Juventus 30% – Tutto sotto traccia, ma l'entourage di CR7 è al lavoro per trovargli una nuova destinazione. La Juventus conosce la volontà del giocatore e non si opporrà, ma per ora Ronaldo non ha trovato le offerte che avrebbe voluto. Il Paris Saint Germain in questo momento è solo una suggestione. Vedremo i prossimi sviluppi SERIE B Varnier – Como 80% – Affare in dirittura d'arrivo, manca soltanto l'assenso del difensore padovano. Che però non dovrebbe tardare SERIE C Tounkara – Foggia 60% – Trattativa avviata con la Viterbese, con non pochi problemi da risolvere. Ma il tempo per sistemare tutto c'è eccome.