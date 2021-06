Operazione “Sheffield“: il Riesame annulla la misura cautelare del sequestro di 3,5 milioni di euro per 6 imprenditori. A pronunciarsi è stato il Tribunale del riesame di Catanzaro, presieduto da Michele Cappai, a latere Gabriella Pede e Sara Mazzotta, che ha accoglielto la richiesta di riesame presentata dagli avvocati Luigi Panella, Franco Giampà e Francesco Iacopino nell’interesse di Francesco Argento, Michelino Argento, Giuseppe Argento, Maria Dina Argento, Alfredo Argento, Michele Argento, nonché la richiesta di riesame presentata dall’avvocato Maria Jiritano nell’interesse della F.M.A. Logistica e Trasporti e della A.G.M. Trasporti ed Ecologia. Le misure erano state disposte dal GIP di Lamezia Terme.

Il Collegio Catanzarese ha ritenuto, dunque, non sussistente il fumus del reato di impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento degli oltre settanta dipendenti, per lo più autisti, e di approfittamento del loro stato di bisogno, disponendo la cessazione del controllo giudiziario e la restituzione di tutte le somme sottoposte a sequestro.