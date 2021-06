Emessi dal Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo due provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici ai sensi dell’art. 13 bis D.L. 14/2017 (D.A.C.Ur.). Destinatari del provvedimento, due cittadini del comune di Muro Lucano che, in pieno centro e in orario pomeridiano, in data 29 maggio 2021, avevano aggredito il titolare di un bar ed un avventore intervenuto in suo soccorso, procurando loro lesioni e danneggiando gravemente i locali e le suppellettili, prima di darsi alla fuga.

Rintracciati dai Carabinieri intervenuti a seguito di segnalazioni di allarme, avevano aggredito e ferito due militari prima di essere definitivamente bloccati e arrestati.

I due uomini non potranno, per un periodo di due anni, accedere ai locali pubblici (es. bar, ristoranti, pub, etc.), né stazionare nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e di intrattenimento presenti nella Provincia di Potenza.

Tali divieti, comminati dalla Questura di Potenza per la prima volta in questa forma aggravata che impedisce di accedere ai locali di tutta la provincia di Potenza, sono stati adottati, avendo tenuto conto della gravità dei fatti verificatisi, nonché della pericolosità manifestata dai protagonisti, che non hanno esitato ad aggredire violentemente due inermi cittadini e due militari, intervenuti per riportare ordine su quel territorio.

