E’ stata trovata morta nella piscina della sua abitazione di via Nazionale Torrette, in vestaglia. A.B., nota professionista 61enne, si trovava al pian terreno di un palazzo. E’ stato proprio il condomino a lanciare l’allarme, dopo aver notato il cadavere nell’acqua.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Nell’abitazione della nota psichiatra il sostituto Vincenzo Russo, che coordina le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura oltre agli agenti della Sezione Volanti e ai vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere. Il primo esame esterno è tato affidato al medico legale, Carmen Sementa.

Tuttavia, la Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal procuratore Domenico Airoma, ha aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto. Nel pomeriggio sarà conferito l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia.

La prima ipotesi è quella del decesso per annegamento. Ma non vengono scartate altre piste, come la caduta accidentale, un malore o l’assunzione di psicofarmaci.

La 61enne viveva da sola e non aveva figli.

