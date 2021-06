“Accogliendo la richiesta che è venuta dal candidato alla presidenza della Regione, on. Roberto Occhiuto, abbiamo chiesto ai gruppi consiliari di Forza Italia e delle liste a noi collegate di non dare seguito all’iniziativa, già sottoscritta da circa il 50% dei consiglieri comunali, di un documento di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio comunale”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Ivan Cardamone, coordinatore cittadino di Forza Italia e di Domenico Tallini coordinatore provinciale del partito azzurro a seguito dell’intervista pubblicata oggi dalla nostra testata al candidato per il centrodestra alla guida della Regione, Roberto Occhiuto.

“Pur rispettando le motivazioni che i gruppi in piena autonomia hanno messo alla base del documento, riteniamo – si legge nella nota – che l’esigenza di mantenere l’unità del centrodestra, sottolineata dall’on. Occhiuto, sia preminente. Il nostro augurio è che questo sforzo unitario venga apprezzato e non strumentalizzato. Tutti debbono concorrere, direttamente o indirettamente, a salvaguardare il bene dell’unità della coalizione, con comportamenti e atteggiamenti coerenti, con una chiara presa di distanza dai populismi che stanno avvelenando il clima politico in città e nella regione”.