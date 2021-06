Sono state 77.311 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Bergamo dal tardo pomeriggio di martedì 22 alle 17 di martedì 29 giugno.

Negli ultimi sette giorni 59.116 persone si sono sottoposte alla prima inoculazione, 18.195 al richiamo (o alla dose unica di Jenssen).

Un ritmo che ormai gli hub della Bergamasca sembrano aver interiorizzato e che porta il totale complessivo delle somministrazioni dall’inizio della campagna a 658.136 per le prime dosi e 305.194 per le seconde: significa che, rispettivamente, è stato vaccinato il 69,51% e il 32,23% della popolazione target della nostra provincia.

Un terzo dei bergamaschi vaccinabili, quindi, ha già completato la propria immunizzazione mentre altri 288.670 non sono stati raggiunti, perchè contrari o ancora non aderenti alla campagna.

I dati comune per comune in provincia di Bergamo

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

var divElement = document.getElementById(‘viz1624982301913’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width=’800px’;vizElement.style.height=’827px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width=’800px’;vizElement.style.height=’827px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’727px’;} var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);