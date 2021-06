Domenica 4 luglio prenderà il via la stagione degli eventi estivi promossi dall’Amministrazione comunale di Aymavilles, che ha predisposto un fitto calendario di appuntamenti realizzati in collaborazione con enti e associazioni del territorio per l’estate 2021.

Il primo appuntamento, il 4 luglio 2021, è in programma nella frazione di Ozein, con un pomeriggio ricco di proposte, tutte a carattere gratuito, nell’ambito della rassegna “Borghiamo”:

A partire dalle ore 14.30 sarà aperta al pubblico presso la ex-scuola la mostra etnografica realizzata nell’ambito del progetto Interreg S.O.N.O.

Ale ore 15, 15.30 e 16 partiranno dalla piazza del villaggio le visite guidate alla scoperta del borgo di Ozein (prenotazione obbligatoria 0165.75301), animate dalla musica di Marco e Simon band.

Nel corso del pomeriggio l’associazione culturale La Tornalla d’Ozein proporrà un’animazione per bambini.

Alle ore 18 verrà presentato, dagli autori Donatella Martinet e Loris Sartore, lo studio sull’evoluzione del paesaggio di Ozein, pubblicato sul Bollettino della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Il pomeriggio si concluderà con un aperitivo offerto dall’associazione La Tornalla.

Si tratta di un’importante occasione per valorizzare il borgo di Ozein, uno dei villaggi più noti del territorio di Aymavilles, a 360 gradi, tra storia, cultura, paesaggio e musica.

Gli eventi organizzati dall’Amministrazione nel corso dell’estate 2021 – tutte le iniziative proposte saranno gratuite – abbracceranno diverse tematiche, saranno destinati a un ampio target di pubblico e coinvolgeranno tutto il territorio comunale: i prossimi appuntamenti in calendario sono infatti l’escursione guidata nel vallone del Nomenon, partendo dal villaggio di Vieyes fino al Bivacco Mario Gontier (sabato 10 luglio, ritrovo alle ore 9.00, prenotazione 0165.922816 – 0165.922800) e “Suoni in gioco”, un pomeriggio dedicato agli eco-giochi sonori, aperto a bambini di tutte le età, dai 18 mesi in su (sabato 17 luglio, area verde Les Iles – campo sportivo, a partire dalle ore 15.00).



Per informazioni è possibile consultare il sito www.comune.aymavilles.ao.it o seguire la pagina Facebook del Comune di Aymavilles facebook.com/Aymavilles, sulla quale saranno fornite informazioni di dettaglio per tutti gli eventi.

L’articolo Al via gli appuntamenti estivi del Comune di Aymavilles proviene da Aosta City Notizie.