Il Cagliari e il Genoa proseguono i loro contatti in chiave calciomercato: si tratta per lo scambio tra Giorgio Altare e Damir Ceter

Continuano i contatti tra il Cagliari e il Genoa. Com’è ormai noto, le due squadre si sono già avvicinate per il doppio scambio Vicario–Pereiro e Ghiglione–Sturaro.

Le due società – come riportato da La Nuova Sardegna – stanno lavorando a un ulteriore scambio tra Giorgio Altare, difensore di proprietà dei liguri ma in prestito all’Olbia, e Damir Ceter, attaccante del club sardo in prestito al Pescara.

L’articolo Cagliari-Genoa, ancora trattative tra i due club: in ballo un altro scambio proviene da Cagliari News 24.