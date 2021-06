Oggi 30 giugno è il giorno della fatidica scadenza dei contratti datati 2021, sono quattro i giocatori del Cagliari arrivati all’ultimo giorno della propria esperienza in rossoblù

Oggi 30 giugno è il giorno della fatidica scadenza dei contratti datati 2021, sono quattro i giocatori del Cagliari arrivati all’ultimo giorno della propria esperienza in rossoblù: Simone Aresti, Luca Ceppitelli, Ragnar Klavan e Kwadwo Asamoah.

Per Aresti, Klavan e Asamoah il rinnovo è difficile se non addirittura impossibile mentre resta ancora aperto un dialogo con l’entourage di Ceppitelli che potrebbe anche prolungare la propria esperienza in Sardegna già nelle prossime ore.

