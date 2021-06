Irpiniatimes.it

Il mercato dei lupi è entrato nel vivo. In difesa piace l’esperto Aleandro Rosi. L’ex Roma in forza al Perugia, è uno dei giocatori entrati nel mirino del ds biancoverde Salvatore Di Somma. L’esperto calciatore ha giocato anche con Fiorentina, Crotone, Genoa,Parma e Siena.

Simone Ciancio piace a due club Juve Stabia e Modena e non è detto che resti in biancoverde. Al passo d’addio anche Emanuele Santaniello che ormai sembra essere un promesso sposo della Turris. Per quanto riguarda il capitolo uscite, il futuro di Gabriele Bernardotto è sempre piu lontano da Avellino. Il centravanti, piace e non poco, come avevamo già detto nei giorni scorsi al Monterosi.

