Cinque ragazzi, quattro dei quali non ancora maggiorenni, sono stati trovati nel casone di un camion diretto in Francia. d accrgersi della loro presenza l’autista del camion, che ha aavvertito le forze dell’ordine mente si trovava nell’aarea di servizio di Rivoli, sulla tangenziale di Torino. I cinque sono tutti bengalesi e saranno accolti in un … Leggi tutto L’articolo…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it