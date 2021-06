Si sono conclusi nella serata di ieri con l'ultima gara fra Svezia e Ucraina, gli ottavi di finale di Euro 2020, che da venerdi, vedrà in campo le sfide valide per i quarti di finale. Ad aprire il programma della seconda fase ad eliminazione diretta, sarà la sfida Svizzera-Spagna, seguita qualche ora più tardi da Belgio-Italia. Nella giornata di sabato in campo gli altri due match, Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. La vincente della prima sfida (Svizzera-Spagna), affronterà la vincente della seconda (Belgio-Italia), mentre la trionfatrice della terza (Repubblica Ceca-Danimarca), se la vedrà con chi la spunterà nella quarta (Ucraina-Inghilterra). Source