Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa anche di Lorenzo Insigne, accostato alla Lazio

Tra le molte parole dette da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa, ce ne sono alcune anche per Lorenzo Insigne. Il giocatore della Nazionale ancora non ha rinnovato con i partenopei e il suo nome è stato accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane. Ecco, dunque, le dichiarazioni del patron azzurro sul numero 10 dell’Italia.

«Con Insigne non ci siamo proprio sentiti. Finiti gli Europei ci si incontra, ci si siede e ci si parla e sarà quel che sarà».

