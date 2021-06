Due interventi dei vigili del fuoco oggi in Provincia. Il primo questa mattina, poco dopo le 9, all’incrocio del bivio Norcen a Pedavena per prestare soccorso a un mezzo pesante al quale è scoppiato lo pneumatico anteriore che si è squarciato completamente. L’autoarticolato è rimasto bloccato con il cerchione sull’asfalto fermando il traffico. I pompieri intervenuti da Feltre e da Belluno anche con l’autogru e un’altra motrice, hanno prima rimosso il trattore dell’autoarticolato trainandolo in una piazzola. Successivamente, il semirimorchio carico di legname, è stato agganciato con la motrice dei vigili del fuoco e portato in un parcheggio. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 13 circa.

Dalle ore 17:30 i vigili del fuoco sono stati impegnati ad Auronzo di Cadore, Laggio di Cadore e Comelico per due scoperchiamenti di case e alcuni tagli pianta su sede stradale dovuti al maltempo in atto.

L’articolo Scoppia la gomma di un autoarticolato. Traffico fermo a Pedavena. Tetti scoperchiati in Cadore e Comelico proviene da Bellunopress – Dolomiti.