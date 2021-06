Dopo la promozione in casa Seregno comincia a delinearsi il futuro della rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie C. Nonostante sia stato un grande protagonista della promozione tra i professionisti con gli Spartans, non è sicuro della permanenza bomber Giovanni Ricciardo che ai microfoni dei colleghi di tuttoc.com ammette di non avere ancora le idee chiare. Ecco le sue parole: “Al momento, il mio futuro, è avvolto ancora in una nebulosa Source