Nella terra di Castelmauro potrebbero esserci sostanze radioattive. I tecnici dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Molise hanno cercato una settimana fa i fusti seppelliti nella campagna che circonda il comune (già oggetto di una importante bonifica nel centro urbano) dal fisico nucleare Quintino de Notariis, morto a Cuba nel 2007. Lo scienziato, un personaggio controverso i cui resti riposano nella cappella gentilizia del cimitero locale, aveva messo insieme migliaia di bidoni contenenti sostanze tossiche e radioattive, accumulati nel corso di 25 anni nello scantinato della casa signorile di via Palazzo, dove durante le ispezioni, era saltato fuori anche un locale murato pieno zeppo di contenitori, alcuni dei quali vuoti. Nella cantina sono stati trovati quasi duemila fusti che per decenni hanno sprigionato radiazioni alfa e gamma da sorgenti come il cobalto60, l’americio 241, il carbonio 14 e il fosforo 32. Radioisotopi pericolosi e con tempi di decadenza che possono arrivare a 5000 anni. Sorgenti attive, come hanno dimostrato le misurazioni fatte fino al 2008, prima che partisse la bonifica, completamente a carico dello Stato perché gli eredi dello scantinato hanno rinunciato all’eredità. E l’eredità lasciata del fisico, guarda caso, era proprio il seminterrato dello stabile trasformato in discarica radioattiva, compreso un locale nascosto e murato.

Tuttavia i fusti smaltiti illegalmente da Quintino de Notariis sarebbero stati molti di più. Ci sono relazioni che parlano di 4000 bidoni, come quella di Ciro Candela, un ispettore Enea che nel mese di giugno dell’ormai lontano 1987 effettua un sopralluogo a Castelmauro e scrive: “I fusti sono 4000 e sono accatastati e posti l’uno sull’altro tanto che ispezionarli è impossibile, non esistono nello scantinato sistemi di sicurezza nè di controllo ambientale”. Quei fusti, conferma Candela, “si trovano in condizioni pessime, a rischio di umidità, senza aria, senza luce”.

È in quell’anno che partono le prime denunce ed è anche in quell’anno che il traffico di fusti finisce, almeno ufficialmente. Ma comincia un’altra storia, fatta di smaltimenti ancora più singolari che dal centro di Castelmauro arrivano nei terreni agricoli. Non è un caso infatti che in quella che una volta era la masseria del suocero di Quintino de Notaris, Livio, ci siano sorgenti radioattive tuttora presenti. Molti anni dopo i primi rilevamenti, che risalgono al periodo tra il 2009 e il 2010, è partito uno scavo coordinato dai tecnici Arpa del dipartimento di radioattività di Campobasso. L’escavatore ha fatto 5 buche profonde 2 metri e mezzo in prossimità di aree delimitate dove le sorgenti erano più intense, senza però trovare traccia di fusti. La zona ispezionata è contrada Nazario dove il manovratore del mezzo meccanico utilizzato per fare i carotaggi ha indicato tracce di movimentazione del terreno. Un segnale che apre al sospetto che i fusti siano stati spostati, ed è anche per questa ragione che gli accertamenti andranno avanti.

C’è un particolare inquietante che riletto oggi, 13 anni dopo la testimonianza che Primonumero ha raccolto proprio Castelmauro quando ha realizzato una inchiesta giornalistica che all’epoca aveva anche spinto la Procura ad aprire un fascicolo di inchiesta, acquista un valore importante. E’ il racconto di Pasquale D’Angelo, che oggi riposa anche lui in una bara ma che nel 2008 viveva – con parecchi acciacchi alle gambe e con la moglie- in una casa rurale distante pochi chilometri dal centro abitato di Castelmauro.

Pasquale D’Angelo era stato il mezzadro di Livio de Notaris, il suocero di Quintino, nella cui terra in contrada Nazario una settimana fa è arrivato l’escavatore per i carotaggi. Quello che aveva raccontato a Primonumero (condensato in un articolo tuttora nel nostro archivio storico) alla luce delle nuove scoperte fa accapponare la pelle. Ecco le sue parole: “All’inizio degli anni 80 di questi fusti radioattivi nel giravano parecchi da queste parti. Io stesso ne ho visti molti, sia pieni che vuoti, e alcuni li ho caricati sul trattore per spostarli da una masseria all’altra”. Una testimonianza, la sa, avallata dalla presenza di diversi bidoni di colore azzurro e con la inconfondibile elica gialla della radioattività che proprio nella campagna di Pasquale erano sparsi in giro, ormai arrugginiti e riconvertiti in fioriere di fortuna oppure accatastati vicino al vecchio pozzo e sotto un fico, come le foto del nostro archivio scattate nel 2008 dimostrano.

Foto 3 di 5









Sempre in quel periodo abbiamo raccolto un’altra testimonianza, quella della persona che aveva effettuato uno scavo davanti la casa di Livio De Notariis, proprio dove è entrato in funzione l’escavatore alcuni giorni fa.

“Sono stato io a fare lo scavo all’inizio degli anni Ottanta – ci ha riferito 13 anni fa il testimone – ma non so a cosa dovesse servire. E non ho richiuso il buco nella terra, né so chi lo abbia fatto”.

Un racconto prezioso per chi sta cercando oggi di rimettere insieme i pezzi del mistero. Un racconto che apre a un interrogativo inquietante: lo scavo doveva servire a sversare nella terra che sovrasta la diga di Guardialfiera il contenuto dei bidoni radioattivi che non hanno trovato posto nella cantina e che verosimilmente sono stati trasportati lontano dai locali di via Palazzo?

L’ipotesi, alla luce delle tracce di movimentazione del terreno scoperte una settimana fa, ha una sua fondatezza e potrebbe spiegare le sorgenti radioattive in una zona dove i fusti non sono stati trovati. D’altronde il fatto che i fusti blu venissero sballottati a destra e manca malgrado il contenuto altamente pericoloso, alla stregua di carichi di legna da ardere, trova riscontro in un episodio particolare, anche questo riferitoci dall’anziano agricoltore oggi deceduto. “Una notte andarono a rubare da Livio, in una masseria disabitata vicino la casa padronale. Presero un fucile da caccia, e lui fece denuncia. Il giorno dopo venne da me e mi disse che i carabinieri dovevano fare un sopralluogo per il furto, e che dovevo aiutarlo a portare via i fusti del genero. Io non chiesi altro, lui era il padrone e a quei tempi si obbediva e basta”.

Così Pasquale caricò sul trattore i bidoni azzurri con un’elica gialla e alcuni numeri sopra, e li trasferì da una masseria all’altra per impedire che i carabinieri li scoprissero. Il seguito è agghiacciante. “In quel periodo Livio si arrabbiò perché avevo fatto seccare le zucchine. Io risposi che non c’era acqua, e lui mi disse di andarmela a prendere al pozzo. Arrivato lì mi fece vedere diversi fusti azzurri, sempre quelli con i numeri sopra, vuoti. Visto che erano più capienti delle mie damigiane, me li fece riempire d’acqua e io li portai a casa. Quell’acqua poi l’hanno bevuta le vacche, e qualche giorno dopo alcune sono morte”. Pasquale D’Angelo non aveva attribuito quell’episodio ai fusti, non aveva fatto il collegamento. Ma aveva smesso di usare i bidoni radioattivi come damigiane perché arrugginivano a contatto con l’acqua. Quei fusti si trovavano ancora lì, parzialmente nascosti fra ferraglia e attrezzi agricoli in disuso, sotto un albero di fico. Altri fusti vuoti erano stati trovati, l’anno successivo, dall’Esercito che la Procura di Larino aveva mandato in sopralluogo nella masseria di Livio, ormai disabitata. Se le campagne di Castelmauro erano piene di quei fusti vuoti, la domanda è inevitabile: dov’è finito il contenuto?

Riproponiamo gli articoli della nostra inchiesta giornalistica sui segreti di Castelmauro, insieme con le gallerie fotografiche dell’epoca, con la speranza di aiutare a fare chiarezza.