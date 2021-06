Una serie di tamponamenti a catena verificatisi poco dopo le 7 nel tratto di A21 tra Castel San Giovanni e Casteggio (PV) hanno creato grossi disagi sull’autostrada in direzione Torino. In questo momento entrare in Piemonte è molto difficoltoso. Si sono formate code di oltre undici chilometri. Al momento i mezzi vengono fatti transitare in … Leggi tutto L’articolo Tamponamento a…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it