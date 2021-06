SASSARI. È stata aggredita alle spalle, scaraventata per terra e minacciata con un casco da motociclista da un giovane che non ha esitato a colpirla quando era sul marciapiede e poi ha tentato di violentare qualche sera fauna donna di 35 anni, medico in servizio all’ospedale civile di Sassari, che qualche sera fa stava rincasando a piedi in corso Giovanni Maria Angioy. L’aggressione è avvenuta in un angolo buio della via all’una del mattino. Dopo aver urlato e lottato con tutte le sue forze la dottoressa è riuscita a mettere in fuga il suo aggressore e a dare l’allarme.

Sul luogo dell’aggressione si sono precipitati gli agenti della squadra volante e gli investigatori della squadra Mobile. Gli inquirenti sono al lavoro per dare un nome e un volto al giovane che quella stessa sera avrebbe colpito una seconda volta. Un’altra donna si è infatti rivolta alla polizia per denunciare un episodio simile, anche se dopo essere stata abbordata da uno sconosciuto, la seconda donna avrebbe percepito immediatamente il pericolo e sarebbe riuscita fuggire.

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale