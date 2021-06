Oltre un terzo dei pugliesi residenti, escludendo gli under12, ha completato il ciclo vaccinale anti Covid, per la precisione sono 1.253.034 le persone immunizzate secondo il report pubblicato sul sito istituzionale della Regione, “La Puglia ti vaccina”.

Mentre oltre il 60% ha ricevuto almeno una dose. Complessivamente sono 3.540.140 le dosi di vaccino somministrate sino ad oggi in Puglia, il 94.7% rispetto a quelle ricevute, 3.738.652. La Puglia resta seconda per capacità vaccinale dietro la Lombardia. Sempre sul sito “La Puglia ti vaccina” è attiva la procedura di adesione alla campagna dedicata alle persone iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

Chi aderisce alla campagna potrà ricevere il vaccino in un giorno e in una sede a scelta tra quelle dell’Asl selezionata. È necessario portare con sé il promemoria, valido come attestazione dell’iscrizione all’Aire.

