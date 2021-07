Acerbi ha voluto salutare e omaggiare i suoi due ex compagni di squadra Marco Parolo e Senad Lulic: le sue parole

Continuano ad arrivare gli omaggi e i saluti per Senad Lulic e Marco Parolo, che oggi non sono più due giocatori della Lazio. A dedicargli un pensiero, dopo Ciro Immobile, è stato Francesco Acerbi.

«È stato un piacere conoscerti, giocare insieme e dividere lo spogliatoio», ha scritto il difensore per salutare il centrocampista. Poi, con un po’ di ironia, arriva anche il saluto per l’ex capitano: «Non offenderti cap… Vale anche per te».

