Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Bari, nelle scorse ore in stazione, hanno arrestato un 20enne incensurato, residente nel Barese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo era in attesa di un treno regionale, quando il forte odore tipico della marijuana proveniente dal suo zaino ha indotto i poliziotti a effettuare un controllo. “Il mio treno sta partendo, lasciatemi andare”, ha detto il giovane agli agenti nel tentativo di eludere l’ispezione. Ovviamente perquisito, quindi, nello zaino il 20enne custodiva una bustina contenente 60 grammi di marijuana.

Nel suo portafogli, poi, è stata trovata una ‘cipollina’ contenente cocaina. Più altre 8 dosi dello stesso tipo di droga, per complessivi 5 grammi, che gli agenti hanno rinvenuto ben occultate indosso al giovane. Una volta in manette, dopo le formalità di rito, per il 20enne sono scattati gli arresti domiciliari.

