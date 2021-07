(ANSA) – PECHINO, 01 LUG – Il presidente Xi Jinping ha annunciato che la Cina ha raggiunto il primo obiettivo del Centenario, quello sulla costruzione di una ‘società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti’. “Questo significa – ha detto Xi, nel discorso di apertura in Piazza Tienanmen per i festeggiamenti dei 100 anni della fondazione del Partito comunista, di cui è segretario generale – che abbiamo portato a una soluzione storica il problema della povertà assoluta in Cina, e ora stiamo marciando a passi fiduciosi verso l’obiettivo del secondo Centenario: trasformare la Cina in un grande Paese socialista moderno a tutti gli effetti”. (ANSA).