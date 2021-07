Irpiniatimes.it

Dalla Solofra Servizi:

30/06/2021 Lavori completati

I Lavori di riparazione della condotta idrica in Via Aldo moro sono terminati in anticipo rispetto ai tempi stabiliti.

Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare fenomeni di torbidità, basterà far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.

