Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2021/2022: dal 25 Luglio 2021 ore 16.00 dal 5 Settembre 2021 ore 15.30 dal 31 Ottobre 2021 ore 14.30 dal 23 Gennaio 2022 ore 15.00 dal 27 Marzo 2022 ore 16.00 dal 17 Aprile 2022 ore 16.30 I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni…