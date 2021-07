Li chiamano i magnifici tre, i soci della neo nata azienda Padovana che produce MyCable!

In un laboratorio di Padova hanno dato vita a quella che oggi appare come una vera rivoluzione in campo domestico: un cavo elettrico sottilissimo, praticamente invisibile, che aderisce ad ogni superficie e si mimetizza con essa, per portare l’elettricità là dove occorre; non c’è più bisogno di chiamare il muratore, non c’è più bisogno di tracce sul muro.

Addio polvere da cantiere e antiestetiche canaline.

Per non parlare degli orribili cavi volanti che non si riesce mai a eliminare o nascondere del tutto.

E questo in pochi minuti: si posiziona il nastro (0,25 mm di spessore, lo spessore di un nastro adesivo da pacchi), anche dietro un quadro, uno specchio, della carta da parati, si copre con un velo di stucco (se necessario), si passa una mano di colore per rifinire il lavoro. Infine si collegano i connettori ed il lavoro è concluso! Chiunque può farlo!

Non saremo più schiavi di professionisti esosi; sono finite le attese interminabili di artigiani superimpegnati.

Decidiamo dove vogliamo posizionare il nuovo punto luce o un nuovo interruttore, stendiamo il nastro e il gioco è fatto! Questo si chiama progresso!

Se vuoi spostare un punto luce o un interruttore, se vuoi posizionare un nuovo apparecchio per ascoltare musica o giocare al tuo videogioco preferito, se vuoi installare un proiettore o un nuovo sensore per l’impianto di allarme ricorda questo nome: MyCable, e la vita è più semplice!

Forse non può risultare chiaro da questo articolo redazionale ma MyCable apre una porta sul futuro. Una porta che dà accesso a tutte quelle cose che fino ad oggi erano impensabili: ogni giorno abbiamo esigenze in continua evoluzione e un mondo frenetico che ci mette sempre a dura prova.

Le nostre abitazioni dovrebbero essere il luogo in cui possiamo concederci tutti i comfort necessari al nostro benessere e con MyCable possiamo fare tutto senza stress. Abbiamo già fatto qualche esempio tipo spostare o aggiungere un punto luce.

Ma possiamo fare molto di più: mettere in sicurezza un appartamento senza preoccuparci di passare l’alimentazione dei sensori o delle telecamere; realizzare una nuova postazione di lavoro senza avere fra i piedi alimentatori e fili; creare degli impianti dolby perfetti dove possiamo mettere le casse dove più ci aggrada senza l’uso di canaline e di orribili cavi appesi; e molto altro.

Questi gli ingredienti per una rivoluzione che renderà le nostre vite più semplici, le nostre case più accoglienti, il nostro portafoglio un po’ meno vuoto.

Questo nastro tecnologico ha l’ambizione di aiutarci a vivere in maniera meno stressante perché ci aiuterà a risolvere un problema che spesso si pone nelle nostre case, nei nostri terrazzi, nei nostri uffici.

Le esigenze cambiano, le impostazioni tecnologiche diventano obsolete, bisogna spostare un punto luce o posizionare un nuovo interruttore là dove ci fa più comodo? Vogliamo installare nel nostro ufficio un nuovo schermo, un proiettore o delle nuove casse? Vogliamo portare la musica in giardino o sul terrazzo? Vogliamo regalare a nostro figlio una console per i suoi videogiochi?

Quante volte il desiderio di fare qualcosa si è fermato davanti al pensiero dei lavori murari necessari, della polvere in casa, delle spese necessarie, del pericolo di rovinare mobili di pregio o quadri di valore, o dell’impossibilità di agire a causa della carta da parati?

Questo non sarà più un problema!

MyCable ci permette di rinnovare la nostra casa, ammodernare il nostro ufficio, rendere più accogliente un gazebo o un terrazzo, di adeguare alle nuove necessità la camera dei ragazzi, e senza bisogno di costosi lavori di muratura.

MyCable è un nastro che conduce elettricità proprio dove ne abbiamo bisogno, quando ne abbiamo bisogno.

Una bella invenzione!

Per approfondire si può visitare il sito www.mycable.it