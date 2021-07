La Uefa e il Dipartimento della pubblica sicurezza italiano hanno deciso il blocco della vendita e della trasferibilità dei biglietti per la gara Ucraina – Inghilterra a partire dalle ore 21 di oggi, giovedì 1° luglio, e l’annullamento dei tagliandi venduti dalla mezzanotte del 28 giugno a chi risiede nel Regno Unito. È stato necessario intervenire per scongiurare qualsiasi rischio di contagio che deriva dalla diffusione della variante Delta del Covid19, in vista della Source