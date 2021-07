TERMOLI – A causa di un incendio a sud di Termoli, ieri sera l’autostrada A14 è rimasta chiusa per quasi due ore, in entrambe le direzioni; bloccata anche la ferrovia in zona Campomarino a causa della vegetazione in fumo in varie zone del litorale. Al lavoro nella notte i Vigili del Fuoco di Termoli e di Santa Croce di Magliano.

Le fiamme sono divampate intorno alle ore 20 ai margini della corsia sud dell’A14, poi sulla Ss 16, al Km 553, a Campomarino alimentato dal vento caldo che ha favorito il propagarsi del fuoco verso la ferrovia, rimasta chiusa oltre un’ora. Sul posto anche i Carabinieri e personale dell’Anas. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino all’alba.

