Il suggestivo centro storico, il bellissimo complesso monumentale del San Giovanni e lo straordinario parco delle Biodiversità di Catanzaro hanno fatto da sfondo al video musicale “Normalità”. La canzone, scritta dal duo Carlo Rizioli e Francesco Simone Baita con parole semplici ma allo stesso tempo significative, viene interpretata con grande naturalezza dalla giovane Naomi e dalla bravissima Yamila Asero.

Dopo il lancio avvenuto lo scorso 30 aprile in tutti i principali store musicali, oggi è la volta del video ufficiale (realizzato da Salvatore Costantino e Danilo Scalise). Tutto nasce dalla voglia di Naomi Vigliarolo, una bimba di 8 anni di Catanzaro, di continuare, anche durante la pandemia, a studiare canto insieme alla sua maestra argentina. La passione di Naomi è travolgente, neanche l’emergenza Covid la ferma, ed online continua a seguire le lezioni di Yamila Asero. Nonostante la distanza fisica, il legame che unisce la piccola catanzarese alla sua insegnante cresce giorno per giorno e sfocia nella richiesta, da parte della bambina, di normalità.

In un momento in cui gli abbracci, le relazioni sociali, i concerti, gli eventi o un semplice momento di svago sono stati vietati per più di un anno, “normalità” è la parola che, più di ogni altra, viene invocata dai bambini ma anche dagli adulti.

Il pezzo realizzato dal maestro Carlo Rizioli, insieme al giovane musicista siciliano Francesco Simone Baita, vuole essere un vero e proprio inno alla vita. Tanti i brani di successo composti da Rizioli tra i quali “Sarò libera” di Emma, “Fino all’estasi” di Eros Ramazzotti, “Scusami amore” di Marco Carta, “Anna che non si volta”, “Diamanti e caramelle” e “Onde d’inverno” per gli Stadio.

Così, in un periodo storico particolare per l’umanità, la dolce voce di Naomi e di Yamila Asero sono state “fuse” in “Normalità”.

E dopo quest’ultimo anno in cui la pandemia ha stravolto le nostre abitudini, riappropriarsi delle strade, le piazze, i parchi, trasmette quel senso di libertà, di vita e di normalità che la piccola Naomi ritrova nei luoghi della propria città.

Qui di seguito il link del video ufficiale di “Normalità”: https://www.youtube.com/watch?v=9xrJG4FvOjk