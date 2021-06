Mercato professionisti in pillole, 30 giugno SERIE A Xhaka – Roma 65% – Nonostante non ci sia ancora l'accordo, la volontà del giocatore di raggiungere Mourinho nella capitale dovrebbe fare la differenza SERIE B Ribery-Monza 30% – Sembra una forzatura, ma il tentativo di Galliani è reale. Dovesse andare in porto, sarebbe un colpo sensazionale per la categoria SERIE C Padella-Modena 50% – L'offerta c'è, la volontà del giocatore per adesso no. Ma lo scenario potrebbe cambiare, soprattutto perché gli spazi a Vicenza potrebbero restringersi. Source