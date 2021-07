ALESSANDRIA – In data odierna sono state trasmesse le Scia ai Vvff dei nidi comunali alessandrini ‘Arcobaleno’, situato in Spalto Marengo 48 e ‘Trucco’, situato in via Bramante 18, a seguito della fine dei lavori di adeguamento antincendio in entrambi gli edifici scolastici. Le strutture ospitano ri