Come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni? Risponde Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo.

L’anticiclone europeo si allunga in direzione della Scandinavia, mentre il canale depressionario che si è ricreato sull’Europa centrale alimenta nuove linee di instabilità lungo la fascia alpina e determinerà un incremento dell’instabilità sulla Lombardia in particolare nel weekend.

Giovedì 1 luglio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Oltrepò Pavese e pianura quasi sereno con alcuni passaggi di nubi in altitudine, mentre su Valtellina e fascia prealpina poco nuvoloso o in parte nuvoloso con annuvolamenti in altitudine e temporanei addensamenti cumuliformi verso metà giornata: primi rovesci su alta Valtellina e Valle Camonica.

Dal pomeriggio su Oltrepò Pavese, in pianura, su Verbano, Varesotto e Comasco quasi sereno o poco nuvoloso con transito di nubi medio-alte; per contro su su Valtellina e Prealpi Est (dal Bergamasco al Garda) in parte nuvoloso con addensamenti cumuliformi: qualche rovescio o breve temporale su Val Seriana, Val di Scalve, Lago d’Iseo, Valle Camonica e Valli Bresciane.

Temperature: valori minimi in lieve flessione compresi tra 13/18°C, fino a 20°C nei grandi centri urbani; valori massimi stazionari compresi tra 28/32°C.

Venti: al piano per tutto il giorno brezze sostenute dal settore OVEST.

A 1500m per lo più deboli dapprima dal settore NORD e dal pomeriggio dall’OVEST con punte fino a 25Km/h.

A 3000m moderati da NW in indebolimento dal meriggio con punte fino a 40-45Km/h.

Venerdì 2 luglio 2021§

Tempo Previsto: Dapprima su Valtellina, Oltrepò Pavese e pianura poco nuvoloso o in parte nuvoloso con passaggi nuvolosi più frequenti nel corso della notte e qualche rovescio isolato qua e là; sulla pedemontana e lungo la fascia prealpina nuvolosità variabile con moderati addensamenti cumuliformi: qualche rovescio o colpo di tuono dal Varesotto al Garda (Brianza compresa).

Dal meriggio su pianura lombarda, Valtellina, Varesotto, Comasco e Lecchese quasi sereno o poco nuvoloso con transito di nubi medio-alte; su Oltrepò Pavese, Valli Bergamasche e Valle Camonica in parte nuvoloso con temporanei addensamenti fino al tramonto: ultimi rovesci su Appennino Pavese/Piacentino, alta Val Seriana, Val di Scalve e Valle Camonica.

Temperature: valori minimi in lieve aumento compresi tra 15/19°C, fino a 21/22°C nei grandi centri urbani; valori massimi stazionari compresi tra 28/33°C.

Venti: al piano fino all’alba brezze deboli/sostenute dal settore NE, in giornata brezze per lo più deboli in graduale rotazione da EST a SSW.

A 1500m per lo più deboli dapprima da ESE, in giornata dal settore SW con punte fino a 15-20Km/h.

A 3000m venti deboli o a tratti moderati da WNW con punte fino a 25-30Km/h.

Sabato 3 luglio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su pianura lombarda ed Oltrepò Pavese poco nuvoloso o in parte nuvoloso con transito di nubi medio-alte, mentre su fascia pedemontana, Prealpi e Valtellina parzialmente nuvoloso, tendente a nuvoloso con addensamenti cumuliformi vieppiù consistenti: rari piovaschi verso metà giornata su alte Orobie e Valtellina.

Dal meriggio su tutta la Lombardia da nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti più consistenti su Oltrepò Pavese, Valtellina e fascia prealpina (dall’alto Lario al Garda): verso il tramonto rovesci sparsi ed alcuni temporali su alto Lario, Valchiavenna, Valtellina, Valli Orobiche, Valle Camonica ed Appennino Pavese/Piacentino.

Temperature: valori minimi in lieve aumento compresi tra 17/22°C; valori massimi quasi stazionari compresi tra 27/32°C.

Venti: al piano fino all’alba brezze per lo più deboli da NE; in giornata brezze deboli/sostenute dapprima dal settore SUD, mentre a sera da NNW.

A 1500m per lo più deboli dal settore SUD con punte fino a 20Km/h.

A 3000m moderati da WSW con punte fino a 35-40Km/h.