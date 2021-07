È stata fissata per il 7 luglio dinanzi al Tar l’udienza per discutere il ricorso della società “Il Veliero”, che fino a circa un anno fa gestiva la spiaggia barese di Torre Quetta, contro il bando del Comune di Bari sulla gestione della stessa spiaggia, il cui affidamento è ad oggi rimasto sospeso.

La Procura di Bari aveva fatto ricorso contro l’ammissione della società in questione al controllo giudiziario con conseguente sospensione dell’interdittiva antimafia. E sulla questione la Corte di Appello di Bari, sezione misure di prevenzione, si è riservata di decidere.

Secondo la Dda di Bari, anche sulla base di recenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sarebbero ancora “attuali i collegamenti” di ex soci e familiari della società “con la criminalità organizzata”. La difesa, rappresentata dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Roberto Sisto, ha invece evidenziato che da quando l’interdittiva antimafia è stata sospesa grazie all’ammissione al controllo giudiziario, nel febbraio scorso, “l’impresa è stata gestita in assoluta legalità”, come dimostrato anche – evidenziano i legali – dalle due relazioni depositate dall’amministratore giudiziario. I giudici decideranno sull’eventuale ripristino dell’interdittiva antimafia entro 30 giorni.

