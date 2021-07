“Finalmente c’è un impegno da parte di Rfi ad incontrare il territorio per un confronto sul progetto del treno per Orio”. Ad annunciarlo Simona Pergreffi, capogruppo Lega in Commissione Infrastrutture e Trasporti al Senato.

L’audizione sul programma delle opere ferroviarie in Commissione Infrastrutture e Trasporti del Senato ha infatti visto la senatrice di Bergamo mettere al centro la questione della tratta Bergamo-Orio al Serio.

“È un progetto importante – ha spiegato Pergreffi – sia per lo sviluppo dello scalo aeroportuale che per le Olimpiadi 2026, ma al tempo stesso è di forte impatto sul quartiere di Boccaleone. Un’opera simile deve avere un confronto con il territorio, cosa che avrebbe dovuto prevedere in fase di progettazione, quindi negli anni scorsi, il Comune di Bergamo. Per questo, riprendendo i solleciti dei residenti, ho chiesto all’ingegner Vincenzo Macello, responsabile direzione investimenti di Rfi, di incontrare i rappresentanti del Comitato di Boccaleone per un confronto sulla tratta prevista, visto il forte impatto delle barriere e della linea che taglia in due il quartiere”.

In risposta alla senatrice Pergreffi, Macello ha ribadito i problemi tecnici per la richiesta dei residenti di interrare i binari, a causa della vicinanza della stazione che obbligherebbe a pendenze impraticabili della linea e dell’impossibilità di chiudere per tutto il tempo dei lavori, quindi per anni, la linea Bergamo-Brescia.

“Macello – spiega la parlamentare leghista – ha comunque garantito il massimo impegno nel trovare una soluzione con il minor impatto dal punto di vista paesaggistico soprattutto in merito alle barriere fonoassorbenti e ha confermato la disponibilità a un incontro con il quartiere per presentare il progetto a breve termine”.