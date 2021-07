Sebastian Walukiewicz vuole giocarsi la possibilità di partecipare ai Mondiali e, viste le difficoltà con il Cagliari, ha chiesto la cessione

Sebastian Walukiewicz ha voglia di ricominciare… lontano da Cagliari. A un inizio brillante che ha messo immediatamente messo in mostra la grande tecnica e la qualità del difensore polacco, ha fatto seguito un finale di campionato in panchina anche per volontà di Leonardo Semplici che, come dichiarato, non ha voluto azzardare con le scelte tecniche viste le difficoltà in cui si trovava la squadra al suo arrivo.

Escluso dai convocati della Nazionale polacca in vista degli Europei e consapevole del difficile percorso di acquisizione di fiducia che lo aspetterebbe alla corte del tecnico toscano, Walukiewicz ha chiesto la cessione. Da dove ripartire? Secondo quanto riferisce TorinoGranata, il Torino sarebbe la prima opzione da valutare.

L’articolo Walukiewicz, il Torino è la prima opzione per ricominciare proviene da Cagliari News 24.