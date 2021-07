Stai cercando lavoro? Se vuoi diventare magazziniere di una delle più importanti società di logistica al mondo, non puoi perdere questa occasione, quindi segui le indicazioni e inserisci subito il tuo Curriculum Vitae.

Potrebbe essere l’opportunità giusta, quella che aspetta soltanto te: per inserirti finalmente nel mondo del lavoro in un ambiente dinamico e stimolante.

La sede Amazon di Cividate al Piano in provincia di Bergamo, sta cercando magazzinieri da inserire nel suo organico. Se vuoi entrare a far parte della squadra, non perdere tempo, ti bastano davvero pochi minuti: inserisci le tue credenziali e candidati subito.

VUOI DIVENTARE UN MAGAZZINIERE? INSERISCI SUBITO LA TUA CANDIDATURA

L’Agenzia Adecco, agenzia leader nel settore, sta cercando proprio te: non servono particolari qualifiche o mansioni svolte in precedenza, se sei maggiorenne e hai voglia di impegnarti in un’occupazione stimolante e remunerativa, allora non aspettare, scopri tutti i dettagli e gioca la tua carta vincente. Potresti essere proprio tu la persona giusta al momento giusto.

INSERISCI LA TUA CANDIDATURA E PARLACI DI TE

Per diventare magazziniere non servono qualifiche particolari, ma se hai maturato esperienza nel settore puoi segnalarlo. Qualche esempio? Indica se hai lavorato come carrellista, mulettista, spedizioniere, addetto alla logistica o magazziniere. O se sei mai stato impiegato nel settore della distribuzione, del retail, della ristorazione, del commercio, del catering etc..

LA LOGISTICA? E’ IL CUORE PULSANTE DELL’AZIENDA

La logistica rappresenta il vero cuore pulsante di un’azienda: se sei in cerca di un ambiente dinamico e stimolante, se hai voglia di metterti alla prova, non perdere l’occasione perché è adesso il momento giusto. Inoltre, se non hai ancora inviato la tua candidatura, inserisci tra le indicazioni se sei auto-munito, se sei disponibile a lavorare in orari notturni o a rotazioni turnarie, e comunque tutto quello che racconta di te. Quello del magazziniere è un’attività che richiede capacità organizzative e attitudini al lavoro di squadra, e ogni particolare può fare la differenza. Non dimenticare di specificare il livello di conoscenza della Lingua Italiana.

VUOI SAPERE QUALE SARA’ IL TUO RUOLO?

Prima di decidere, vuoi sapere più precisamente quali saranno le mansioni che ti verranno richieste all’interno del team di Amazon? Eccone alcune:

– Ricezione della merce e stoccaggio all’interno del magazzino

– Smistamento della merce

– Prelievo e scansione degli ordini con l´ausilio di uno scanner

– Imballaggio e spedizione degli ordini dei clienti

– Capacità di risoluzione degli imprevisti per garantire le consegne ai clienti nei tempi previsti

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI

Non dimenticare di inserire anche ulteriori requisiti:

– Disponibilità a lavorare su turni oppure su fascia fissa notturna o pomeridiana;

– Puntualità;

– Precisione e attenzione in ogni fase

Cosa stai aspettando? Il mondo della logistica può riservarti molte sorprese, quindi invia subito il tuo Curriculum Vitae e preparati a cambiare il tuo futuro. Ti bastano soltanto pochi minuti e potresti essere contattato per sostenere un primo colloquio informativo. Il tutto a portata di click.