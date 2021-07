La giunta comunale ha approvato la delibera per la candidatura al bando ministeriale per il finanziamento di itinerari ciclabili di collegamento tra le stazioni ferroviarie e le sedi universitarie della città di Bari.

Il progetto del Comune ha l’obiettivo di connettere le diverse sedi universitarie con la stazione, anche mettendo a sistema le piste ciclopedonali già realizzate, cantierizzate o in corso di progettazione. In questo caso, è stata candidata una proposta progettuale che mira a realizzare una prima parte di interventi, stimata intorno a 490mila euro, che consentirà di creare una rete cicolpedonale tra il campus universitario e la stazione di Bari centrale. Ad oggi, su quella porzione di territorio, insistono le piste già eseguite in via Re David, via Di Vittorio, De Ruggiero e viale della Repubblica, che si interrompe all’altezza dell’incrocio con via Capruzzi.

“L’idea è quella di realizzare una nuova pista che, collegandosi al tratto finale di quella in viale della Repubblica, lo congiunga alla stazione ferroviaria percorrendo via Capruzzi fino al nuovo ingresso di Bari Centrale – ha detto l’assessore alla mobilità Giuseppe Galasso -. Sullo stesso asse viario proseguiremo fino al sottovia di via Quintino Sella e all’inizio di viale Salandra. Di qui due nuovi percorsi si snoderanno su queste rispettive via”.

“Il primo, già in fase di progettazione preliminare proseguirà su viale Salandra fino a raggiungere il Policlinico, anch’esso sede universitaria e il secondo, in fase di progettazione percorrerà l’intero sottopassaggio di via Quintino sella fino a collegarsi con la pista ciclabile di corso Italia, già progettata e per cui qualche settimana fa abbiamo ottenuto un finanziamento regionale. In questo modo attraverso un sistema di moderazione del traffico, attuato con le zone 30 e le aree pedonali si potrà raggiungere la cittadella dell’Università degli Studi di Bari che si snoda tra piazza cesare Battisti e piazza Umberto”.

“Per quanto riguarda l’accesso alle sedi universitarie afferenti al Politecnico di Bari ed all’intero campus universitario, nella progettazione candidata a questo bando ministeriale sono previste anche due nuove zone 30 in via Celso Ulpiani e in via Orabona nei pressi del Campus oltre alla riqualificazione di alcuni percorsi interni e all’installazione di punti di ricarica per bici elettriche”.

