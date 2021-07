Calciomercato Lazio, Tare ha un obiettivo chiaro in caso di partenza di Manuel Lazzari: si tratta di Nahuel Molina dell’Udinese

Calciomercato Lazio, cominciano a prendere forma le idee della dirigenza biancoceleste per quanto riguarda la sostituzione (eventuale) di Manuel Lazzari. Igli Tare avrebbe infatti individuato in Nahuel Molina il sostituto ideale dell’esterno prelevato dalla Spal.

Molina, che nell’ultima stagione ha disputato 29 partite andando in rete in due occasioni, ha una valutazione di dieci milioni di euro. Se l’interesse dell’Inter per Lazzari si trasformerà in un’offerta concreta, la Lazio è pronta ad affondare il colpo coi friulani.

